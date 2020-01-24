Прямая трансляция кoнцерта из пражского Рудольфинума на французском канале Mezzo Live HD

Прямая трансляция из пражского Рудольфинума кoнцерта Чешского филармонического оркестра (ČF) под управлением главного его дирижера Семена Бычкова пройдет на французском телевизионном канале Mezzo Live HD.

Первая в истории международная трансляция концерта из зала им. Дворжака в Рудольфинуме может осуществиться благодаря установке в минувшем сезоне нового технологического оборудования в этом историческом здании.

В программе вечера симфония Le Double, записанная американским дирижером русского происхождения Семеном Бычковым в 1994 году с коллективом Orchestre de Paris. В рамках записи дирижер консультировался с ее автором и близким своим другом, французским композитором Анри Дютийё. 24 января также прозвучат Концерт для двух фортепиано с оркестром и Двойной концерт для двух струнных оркестров, фортепиано и литавр Богуслава Мартину. Сольные партии исполнят Иво Каганек и Михаэл Кроутил.