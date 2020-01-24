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Прямая трансляция кoнцерта из пражского Рудольфинума на французском канале Mezzo Live HD

Лорета Вашкова
24-01-2020
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Прямая трансляция из пражского Рудольфинума кoнцерта Чешского филармонического оркестра (ČF) под управлением главного его дирижера Семена Бычкова пройдет на французском телевизионном канале Mezzo Live HD.

Первая в истории международная трансляция концерта из зала им. Дворжака в Рудольфинуме может осуществиться благодаря установке в минувшем сезоне нового технологического оборудования в этом историческом здании.

В программе вечера симфония Le Double, записанная американским дирижером русского происхождения Семеном Бычковым в 1994 году с коллективом Orchestre de Paris. В рамках записи дирижер консультировался с ее автором и близким своим другом, французским композитором Анри Дютийё. 24 января также прозвучат Концерт для двух фортепиано с оркестром и Двойной концерт для двух струнных оркестров, фортепиано и литавр Богуслава Мартину. Сольные партии исполнят Иво Каганек и Михаэл Кроутил.

 
 
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