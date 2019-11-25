Проходит Европейская неделя тестирования на ВИЧ

С 22 по 29 ноября 2019 г. проходит Европейская неделя на вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) и гепатит. Бесплатное и анонимное тестирование можно пройти и в Праге, например, в мобильной лаборатории перед зданием Министерства здравоохранения.

Кампания призвана информировать о преимуществах ранней диагностики ВИЧ-инфекции и вирусных гепатитов и о существующих возможностях для лечения и ухода, с соблюдением принципа конфиденциальности.

По некоторым данным, число зараженных ВИЧ в Чехии в последние годы растет. Начиная с 2010 г. этот показатель увеличился на 128 процентов. По данным на сентябрь текущего года, количество пациентов с диагнозом ВИЧ составило 3549 человек.