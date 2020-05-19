Проверки на границах в странах Центральной Европы могут быть упразднены к 15 июня

Проверки на границах, введенные из-за коронавируса, в государствах Центральной Европы могут быть упразднены к 15 июня, сообщили министры внутренних дел Чешской Республики и федеральной земли Бавария Ян Гамачек и Иоахим Геррманн соответственно.

По словам министров, на данном этапе это — политическая цель. «Окончательное решение о полной отмене проверок еще не было принято, что станет возможно, когда это позволит эпидемиологическая ситуация», - подчеркнул глава чешского МВД после встречи с коллегой в Розвадове.

"Германия, Чехия, Австрия, Венгрия и, верю, что также Словакия смогут полностью отказаться от необходимости проверок к середине июня, вернувшись к режиму, существовавшему на государственных границах до эпидемии коронавируса", - полагает Я. Гамачек.

Министр сообщил, что к такому выводу пришли премьер-министры и главы МВД государств Центральной Европы, которые совместно координируют принятие данных мер.