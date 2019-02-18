Проверка выявила недочеты в работе Министерства труда и социальных вопросов

Катерина Айзпурвит
18-02-2019
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Министерство труда и социальных вопросов не выполняет запланированные задачи, призванные повысить уровень социального обеспечения. К таким результатам пришло Высшее контрольное управление после проведения проверки. По мнению контрольного органа, негативно на работе ведомства сказывается то, что до сих пор не была принята поправка к закону о социальных услугах.

До 2017 года было запланировано решение 17 задач, 14 из которых на момент проверки не были решены. Среди поставленных задач – повышение поддержки неформальных структур, оказывающих поддержку больным, отражение в законе качества социальных услуг, предоставляемых населению и определение уровня профессионализма сотрудников соцслужб.

 
 
 
 
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