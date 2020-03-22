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Противники восстановления Марианской колонны на Староместской площади Праги хотят затормозить ее строительство

Катерина Айзпурвит
22-03-2020
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Общество по сохранению сегодняшнего облика Староместской площади Праги требует приостановить строительство копии Марианской колонны. В качестве аргумента активисты приводят угрозу распространения коронавируса.

Они указывают, что люди собираются на месте стройки и в дни чрезвычайной ситуации, тем самым нарушая правила карантина. Верующие дотрагиваются до забора, окружающего стройплощадку, молятся и кладут цветы.

Решение о восстановлении колонны XVII в., которая была уничтожена в 1918 г. как символ Габсбургской монархии, было принято в начале текущего года большинством голосов городского совета.

 
 
 
 
 
 
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