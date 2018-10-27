Против визита Ангелы Меркель протестовали сторонники Милоша Земана

Президент Чехии Милош Земан считает Германию важным партнером своей страны, что неоднократно подчеркивалось в его речах. Сторонники же главы Чешской Республики, что подтверждает организованная ими протестная акция, придерживаются иного мнения. В пятницу, неподалеку от правительственной «Виллы Крамаржа», где проходила встреча между чешским премьером Андреем Бабишом и канцлером ФРГ Ангелой Меркель, скандировали сторонники Милоша Земана, требуя, чтобы немецкая верховная представительница покинула Прагу (А. Меркель приехала в Чехию в связи с празднованием столетия Чехословакии).

Протестный митинг созвала «Партия прав граждан – Земановцы» и партия «Национальные социалисты».