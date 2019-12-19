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Против узаконивания эвтаназии в Чехии выступают многие представители верующих

Лорета Вашкова
19-12-2019
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Против узаконивания ассистируемого врачом самоубийства и эвтаназии в Чехии, вслед за Чешской епископской конференцией, Федерацией еврейских общин и Центра мусульманских общин ЧР, также высказались многие представители основных религий.

В пресс-релизах, направленных Чешскому информагентству ЧТК 19 декября, против легализации эвтаназии протестовали католический священник и теолог Томаш Галик, епископ Вацлав Малы и представитель мусульманской общины в Чехии Владимир Санька. Легализация эвтаназии, по их мнению, является сомнительным инструментом, так как ее сложно регулировать, и пациенты могут подвергнуться психическому давлению преждевременно уйти из жизни.

Законопроект об эвтаназии, в подготовке которого приняли участие депутаты от движения ANO и «Пираты», народные избранники намерены предложить на рассмотрение нижней палаты на рубеже февраля-марта 2020 года.

 
 
 
 
 
 
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