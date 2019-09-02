Против прикрытия памятника Коневу брезентом протестовали около 300 человек

Рядом с памятником советскому маршалу И.С. Коневу в пражском районе Дейвице в понедельник в 16 часов собралось около 300 человек, протестующих против прикрытия памятника брезентом, пишет чешское издание Novinky.cz. Среди присутствующих были депутаты от коммунистической партии, социал-демократический депутат Ярослав Фолдына, а также пресс-секретарь президента Милоша Земана Иржи Овчачек.

Мэрия Праги 6 решила прикрыть памятник с целью защитить его от вандалов. Монумент неоднократно обливали красной и розовой краской. В последний раз краска и надпись «Нет кровавому маршалу!» появились на памятнике в ночь на 22 августа, в 51-ю годовщину вторжения в Чехословакию стран Варшавского договора.

Против слов главы администрации Праги-6 о бессмысленности ежегодной очистки памятника официально протестовали российские власти, после чего памятник отмыли добровольцы.