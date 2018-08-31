Против пражанина, распространявшего листовки с одобрением убийства чешских военных в Афганистане, выдвинуто обвинение

Полиция выдвинула обвинение в отношении 36-летнего пражанина, расклеивавшего по городу листовки, содержанием которых было одобрение убийства троих чешских военнослужащих, погибших в Афганистане при взрыве террориста-смертника. Подобные листовки были, в частности, обнаружены на Национальном проспекте чешской столице.

Автор текста называл чешских военных «наемниками» и «оккупантами» и поздравлял с их убийством «афганских патриотов». Подозреваемый обвиняется в поддержке и пропаганде терроризма и в подстрекательстве к свершению преступления, что может караться лишением свободы на срок от двух до десяти лет, а в некоторых случаях – до 15 лет тюремного заключения. Задержать предполагаемого злоумышленника помогли граждане, обратившиеся в полицию.