Протесты против премьера Андрея Бабиша продолжатся в регионах

«Мы хотим премьера, не лгуна!» - с таким лозунгом во вторник 10 декабря на Вацлавской площади выступили представители и сторонники движения «Миллион мгновений для демократии».

По данным ČTK, председатель движения Микулаш Минарж и его заместитель Беньямин Ролл требовали отставки премьера Андрея Бабиша с поста председателя правительства и прекращения выплат денежных субсидий компании Agrofert, а также возвращения всей суммы, указанной в аудите Европейской комиссии. На главной площади выступили также шеф чешского отделения антикоррупционной организации Transparency International Давид Ондрачка и Лео Штайнер, в прошлом – сотрудник Государственного фонда окружающей среды.

По сведениям полиции, в получасовой акции на главной площади города приняли участие от 45 до 50 тысяч человек; часть из них отправилась после этого на главный вокзал Праги, где продолжились протестные выступления. По дороге на вокзал участники протестов писали мелом лозунги прямо на асфальте. «Росписи» подвергся также фасад Народного дома, где располагается штаб-квартира Чешской социал-демократической партии, и столбы на главном вокзале Праги. Организаторы полагают, что всего в мероприятии приняло участие от 60 до 80 тысяч человек.

Премьер Андрей Бабиш не намерен удовлетворять требования протестующих и уходить в отставку – об этом он лично сообщил сотрудникам пресс-службы ČTK в ответ на их вопрос посредством SMS-сообщения. «Движение «Миллион мгновений для демократии» протестовало и тогда, когда меня ни в чём не обвиняли, и в Чехию ещё не пришёл отчёт аудиторов. Я это уважаю, у нас свобода и демократия, каждый имеет право протестовать против того, против чего желает. Однако уходить в отставку из-за того, что они ненавидят Бабиша, я действительно не собираюсь», - написал премьер.

Участники движения «Миллион мгновений для демократии» сообщили, что они будут продолжать протесты, причём не только в столице, но и в других регионах Чехии.