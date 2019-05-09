Простейов признан лучшим городом Чехии для ведения бизнеса

Агентство Datank опубликовало итоги исследования Město pro byznys, в рамках которого были определены лучшие города Чехии с точки зрения ведения бизнеса. Победителем по итогам 2018 года стал Простейов. Второе место заняла Острава, третье – Гумполец и Брно.

Авторы исследования Město pro byznys оценивали 205 городов и 22 городские части Праги по 34 критериям. Эксперты отметили, что властям Простейова удалось создать благоприятный бизнес-климат и обеспечить низкий уровень безработицы. Город также отличает высокий уровень развития транспортной инфраструктуры и системы электронного правительства, которая выгодно отличает его от конкурентов.