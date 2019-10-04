Прощание с К. Готтом состоится во Дворце Жофин. 12 октября будет объявлено в Чехии днем национального траура

Церемония прощания с популярным чешским певцом Карелом Готтом, умершим после тяжелой болезни во вторник в возрасте 80 лет, состоится в пятницу, 11 октября, с 8 часов до 22.00 во Дворце Жофин в Праге.

На следующий день состоятся похороны с государственими почестями, 12 октября будет объявлено в Чехии днем национального траура. В храме святого Вита в Пражском Граде также будет совершена заупокойная месса по усопшему при участии официально приглашенных лиц. Заупокойный молебен отслужит глава чешской католической церкви, кардинал Доминик Дука. Об этом сообщила вдова знаменитого музыкального исполнителя Ивана Готтова, поблагодарившая всех за проявленные ее семье соболезнование и поддержку.

И второй день после смерти самого прославленного чешского исполнителя популярной музыки, ставшего кумиром нескольких поколений слушателей, вспоминают по всей стране, а также в зарубежных СМИ.