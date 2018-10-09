Прокурор запросил для болгарина, угрожающего из Пльзеня Пакистану, пять лет тюрьмы

Эва Туречкова
09-10-2018
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В городе Пльзень прошло завершающее заседание суда по делу 21-летнего болгарина Николая Иванова, отправившего в январе 2018 года в СМИ Пакистана sms-сообщение и электронные письма с угрозами проведения на его территории терактов. Иванов пытался таким образом добиться освобождения гражданки Чехии, задержанной в Лахауре с 10 кг героина.

Прокурор запросил для обвиненного наказание в виде пяти лет тюремного заключения, а также его выдворение из Чехии сроком на восемь лет. Иванов проживает в Пльзене с 2016 года.

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