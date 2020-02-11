Прокурор требует 10 лет тюрьмы для бывшего имама Шехадеха

В Праге продолжается суд над 34-летним бывшим имамом Самером Шехадехом из-за его пособнической роли при отправке его брата Омара и невестки Фатимы в Сирию к бойцам ИГИЛ. Шехадех также обвиняется в том, что послал в Сирию собранные в Чехии финансовые средства в поддержку ИГИЛ. Прокурор Марек Бодлак во вторник в заключительной речи предложил наказать Шехадеха 10 годами тюремного заключения.

Согласно следствию, имам заказывал автобусные билеты и инструктировал своих родственников, как им перейти границу между Турцией и Сирией. Несмотря на просьбы семьи уговорить брата вернуться домой, Шехадех полностью поддержал его намерение вступить в ряды организации «Джебхат Фатх аш-Шам».

Шехадех находится в чешском СИЗО с 2018 г., по просьбе властей он был задержан в Иордании, где пытался скрыться от правосудия.