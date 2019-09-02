Прокурор Шарох принял решение прекратить уголовное преследование премьера Бабиша

Прокурор Ярослав Шарох принял решение прекратить уголовное преследование премьера Андрея Бабиша, обвиняемого по делу «Гнездо аиста» в связи с подозрениями в махинациях с европейскими дотациями. Информацию обнародовало чешское издание Deník N, ссылаясь на два осведомленных источника.

Постановление не носит окончательного характера, так как его обоснованность должно рассмотреть руководство Пражской прокуратуры. Пересмотр будет касаться факта изменения Шарохом собственного правового заключения, а в случае необходимости и самого дела «Гнездо аиста», насчитывающего 20 тысяч страниц документов.

До вынесения окончательного вердикта Андрей Бабиш остается уголовно преследуемым лицом.