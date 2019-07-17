Прокурор представил в суд заявление на двух иностранцев, нарисовавших граффити на Карловом мосту

Как сообщает глава отдела прокуратуры района Прага-1 Ян Лелек, в суд представлено заявление на двух иностранцев, которые нанесли спреем пятиметровую надпись на одну из опор Карлова моста. При ускоренном ведении процесса такое заявление эквивалентно выдвижению обвинения. За повреждение исторического памятника двое туристов в возрасте 23 и 30 лет могут понести наказание в виде лишения свободы сроком от шести месяцев до трех лет.

Вечером 15 июля вандалы были задержаны с баллончиком краски непосредственно на месте полицейским патрулем, который вызвал один из местных жителей. В настоящее время оба нарушителя находятся в камере полиции.