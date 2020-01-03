Прокурор по делу «Гнездо аиста» не будет просить депутатов лишить премьера неприкосновенности

Прокурор Ярослав Шарох не собирается направлять новые запросы в Палату депутатов на лишение неприкосновенности премьер-министра Андрея Бабиша в целях продолжения расследования по делу «Гнездо аиста». Об этом заявил пресс-секретарь пражской прокуратуры Алеш Цимбала. Как отметил ранее Шарох, Бабиш уже проходит по уголовному делу, в рамках которого премьер-министр был лишен неприкосновенности.

Напомним, 4 декабря верховный прокурор Павел Земан отменил решение о прекращении уголовного преследования по делу о махинациях с евродотациями, касавшегося Андрея Бабиша и его экс-советника Яны Майеровой. Уголовное дело было возобновлено и передано в ведение Ярославу Шароху. Уголовное преследование членов семьи премьера, однако, было окончательно прекращено.