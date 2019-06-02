Прокурор Павел Земана о аудиторском отчете Еврокомиссии

Заключения, содержащиеся в проекте аудиторского отчета Европейской комиссии о том, что премьер-министр Андрей Бабиш находится в конфликте интересов, являются серьезными и могут стать причиной для начала расследования по подозрению в совершении финансового преступления. Об этом в воскресенье, 2 июня, в политической дискуссионной передаче «Вопросы Вацлава Моравеца» на Чешском телевидении сообщил глава Наивысшей прокуратуры Чехии Павел Земан. По его словам, его ведомство разработает собственный анализ данного документа, результаты которого могут быть озвучены в течение двух-трех недель.

Напомним, что аудиторский отчет (длина которого 70 страниц) в пятницу 31 мая просочился в СМИ, касается использования евродотаций на развитие холдинга Agrofert и конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша. Необходимо отметить, что данный отчет - проект основного решения Еврокомиссии, конечный вариант которого еще может измениться.