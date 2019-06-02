Прокурор Павел Земан об аудиторском отчете Еврокомиссии

Ирина Ручкина
02-06-2019
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Заключения, содержащиеся в проекте аудиторского отчета Европейской комиссии о том, что премьер-министр Андрей Бабиш находится в конфликте интересов, являются серьезными и могут стать причиной для начала расследования по подозрению в совершении финансового преступления. Об этом в воскресенье, 2 июня, в политической дискуссионной передаче «Вопросы Вацлава Моравеца» на Чешском телевидении сообщил глава Наивысшей прокуратуры Чехии Павел Земан. Его ведомство подготовит собственный анализ данного документа, результаты которого могут быть озвучены в течение двух-трех недель.

Напомним, что опубликованный чешскими СМИ в пятницу, 31 мая, 70-страничный аудиторский отчет касается использования евродотаций на развитие холдинга Agrofert и конфликта интересов премьер-министра Андрея Бабиша. Необходимо отметить, что данный отчет – проект основного решения Еврокомиссии, конечный вариант которого еще может измениться.

 
 
 
 
 
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