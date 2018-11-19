Прокуратура выдвинула обвинение по делу о незаконном умерщвлении тигров

Катерина Айзпурвит
19-11-2018
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По делу о незаконном умерщвлении тигров в частных зверинцах прокуратура подала официальное обвинение в окружной суд г. Ческа Липа. За уничтожение редких животных троим обвиняемым грозит тюремное заключение сроком от трех до пяти лет. Животные умерщвлялись с целью использования их тканей для изготовления снадобий традиционной китайской медицины.

Среди обвиняемых – 76-летний Лудвик Бероусек, представитель известной чешской цирковой фамилии, который является владельцем зоопарка и, по данным следствия, выступал поставщиком редких животных. Также обвинение выдвинуто в отношении 35-летнего Милоша Грозинека, занимавшегося разделкой тигровых туш, и 56-летнего вьетнамца, который, по данным полиции, является организатором дела. Препараты, полученные из тканей, реализовывались, в частности, на пражском рынке Sapa.

 
 
 
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