Прокуратура сообщила о прекращении уголовного преследования премьера и других обвиняемых по делу «Гнездо аиста»

Прокуратура сообщила о прекращении уголовного преследования всех обвиняемых, проходящих по делу «Гнездо аиста», включая премьер-министра Чехии Андрея Бабиша.

«Сегодня участникам процесса было разослано решение, которым прекращается уголовное преследование всех лиц, проходящих по так называемому делу о «Гнезде аиста», – указано в сообщении прокуратуры.

«Проведенное рассмотрение фактов позволило сделать вывод, что ферма "Гнездо аиста" выполнила условия, соответствующие требованиям к малым и средним предприятиям», – говорится в заявлении городского прокурора Мартина Эразима, который также указывает, что рассмотрение компании как отдельного предприятия было верным.

Премьер Андрей Бабиш обвинялся в злоупотреблении евродотациями на сумму около двух миллионов евро, которые получила компания на строительство комплекса "Гнездо аиста". Обвинение указывало на то, что фирма была формально выведена из состава холдинга, чтобы получить субсидию как малое предприятие, на что не имела права.