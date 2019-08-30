Прокуратура решит о дальнейших действиях в деле «Гнездо аиста»

Тимур Кашапов
30-08-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Пражская прокуратура в понедельник, 2 сентября, сообщит, будет ли начато судебное разбирательство в деле о мошенничестве и злоупотреблении европейскими субсидиями при строительстве фермы «Гнездо аиста». Обвиняемыми выступают премьер-министр Андрей Бабиш и некоторые члены его семьи. По словам пресс-секретаря столичной прокуратуры Алеша Цимбала, срок для принятия решения истекает в субботу, 31 августа.

В апреле чешская полиция спустя три года завершила расследование уголовного дела и передала дело в прокуратуру с рекомендацией начать судебное разбирательство в отношении шести лиц, в том числе премьера. Ущерб от предполагаемого преступления оценивается в два миллиона евро.

 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30