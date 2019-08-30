Прокуратура решит о дальнейших действиях в деле «Гнездо аиста»

Пражская прокуратура в понедельник, 2 сентября, сообщит, будет ли начато судебное разбирательство в деле о мошенничестве и злоупотреблении европейскими субсидиями при строительстве фермы «Гнездо аиста». Обвиняемыми выступают премьер-министр Андрей Бабиш и некоторые члены его семьи. По словам пресс-секретаря столичной прокуратуры Алеша Цимбала, срок для принятия решения истекает в субботу, 31 августа.

В апреле чешская полиция спустя три года завершила расследование уголовного дела и передала дело в прокуратуру с рекомендацией начать судебное разбирательство в отношении шести лиц, в том числе премьера. Ущерб от предполагаемого преступления оценивается в два миллиона евро.