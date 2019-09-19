Прокуратура подтвердила прекращение уголовного дела против премьер-министра Андрея Бабиша

Тимур Кашапов
19-09-2019
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Пражская городская прокуратура на собственном информационном портале опубликовала решение о прекращении судебного преследования премьер-министра Андрея Бабиша в деле махинаций с европейскими субсидиями при строительстве комплекса для отдыха «Гнездо аиста». В документе отмечается, что прокуратура пришла к заключению, что глава правительства и другие фигуранты дела невиновны. Большая часть текста при этом скрыта от читателей.

Ранее следствие пришло к выводу, что семейная фирма Бабиша Farma Čapí hnízdo являлась «малым или средним предприятием» и, следовательно, имела право просить дотации на развитие малого и среднего бизнеса. Уголовное дело против главы чешского правительства было возбуждено в 2017 году. Бабиша обвиняли в том, что он ввел ЕС в заблуждение при получении дотации размером в 50 млн евро.

 
 
 
 
 
 
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