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Производство легковых автомобилей в Чехии сократилось на 0,6% и составило 1,34 млрд

Лорета Вашкова
17-12-2019
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Производство легковых автомобилей в Чехии за 11 месяцев текущего года сократилось на 0,6% и составило 1,338 миллионов единиц. Незначительное снижение продукции копирует развитие ситуации в сфере экспорта, объем которого также снизился на 0,6% до 1,239 миллиона машин. Об этом информировало Объединение автомобильной промышленности.

«Эффективность нашего автопрома, несмотря на усиливающиеся предупреждения o начинающемся кризисе, по-прежнему налицо. Автозаводам удалось догнать отставание, наметившееся в начале года, и, судя по прогнозам, в конце года достичь почти аналогичных показателей, как и в конце рекордного для Чехии 2018 года», – отметил исполнительный директор объединения Зденек Петцл.

 
 
 
 
 
 
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