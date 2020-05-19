Производство автомобилей в Чехии в первом квартале сократилось на 31,1%

Объем производства личных автомобилей в Чехии в первом квартале сократился в сопоставлении с аналогичным периодом 2019 года на 31,1% и достиг 337 000 единиц. Остановка производства машин ввиду пандемии коронавируса обернулась снижением объема производства в апреле на 88,5%, с конвейера в стране сошло 14589 автомобилей. Об этом сообщило Объединение автопромышленности.

Завод Škoda Auto собрал 218 тысяч авто, что по сравнению с 2019 годом меньше на 29,6%, Hyundai в Ношовицах снизил объем производства на 35,3%, а совместное предприятие Toyotа, Peugeotа a Citroënu TPCA в тот же период зарегистрировало снижение производства на 31,5%.

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