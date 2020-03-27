Производитель автобусов Iveco останавливает работу предприятия

С 30 марта по 14 апреля производитель автобусов Iveco CZ останавливает работу предприятия, расположенного в г. Высоке Мыто. В предстоящие выходные дни будет проведена необходимая технологическая консервация. Остановка работы вызвана дефицитом запчастей, который возник в автомобильной промышленности в связи с прекращением производства многими предприятиями в период пандемии коронавируса.

На заводе Iveco работает около 4000 человек. Сотрудники могут взять причитающийся им полностью оплачиваемый отпуск или просто остаться дома с сохранением 80% зарплаты, которую получат в рамках временного прекращения деятельности по инициативе работодателя.