Архив передач

Производитель автобусов Iveco останавливает работу предприятия

Катерина Айзпурвит
27-03-2020
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С 30 марта по 14 апреля производитель автобусов Iveco CZ останавливает работу предприятия, расположенного в г. Высоке Мыто. В предстоящие выходные дни будет проведена необходимая технологическая консервация. Остановка работы вызвана дефицитом запчастей, который возник в автомобильной промышленности в связи с прекращением производства многими предприятиями в период пандемии коронавируса.

На заводе Iveco работает около 4000 человек. Сотрудники могут взять причитающийся им полностью оплачиваемый отпуск или просто остаться дома с сохранением 80% зарплаты, которую получат в рамках временного прекращения деятельности по инициативе работодателя.

 
 
 
 
 
 
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