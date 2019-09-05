Программа скидок на проезд в транспорте привлекла пассажиров в автобусы

Тимур Кашапов
05-09-2019
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Программа скидок на общественном транспорте для пенсионеров и студентов действует в Чехии ровно год. За этот период количество пассажиров поездов и электричек существенно не увеличилось, в то время как автобусным перевозчикам удалось развернуть неблагоприятный тренд потери пассажиров. Об этом сообщает информагентство ČTK со ссылкой на отчет Минтранса ЧР. Ожидается, что в 2019-2020 гг. финансирование программы скидок обойдется госбюджету в 6 млрд крон в год (около 230 млн евро).

Напомним, что с 1 сентября 2018 года учащиеся средних и высших учебных заведений в возрасте до 26 лет, а также пожилые люди старше 65 лет могут воспользоваться 75-процентной скидкой при покупке билетов для проезда на автобусах и поездах государственной системы общественного транспорта. За прошедших 12 месяцев более дешевые проездные приобрело свыше 30 тыс. человек.

 
 
 
 
 
 
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