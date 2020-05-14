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Программа экономической подддежрки Covid III может стартовать 18 мая

Ирина Ручкина
14-05-2020
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В четверг, 14 мая, директор Чешско-Моравского банка гарантий и развития (ČMZRB) Иржи Ирасек сообщил, что экономическая программа по поддержке индивидуальных предпринимателей, малого и среднего бизнеса Covid III может быть запущена уже в понедельник, 18 мая. В этот день программа будет рассмотрена правительством.

В рамках программы государство выступит гарантом для небольших компаний (до 500 сотрудников) на предоставление кредитов в коммерческих банках на общую сумму 150 млрд крон (более 5,7 млрд евро). Первоначально программа должна была стартовать в начале мая, по словам Иржи Ирасека причиной задержки стало ожидание нотификации от Европейской комиссии. Некоторые экономисты подвергли критике поддержку экономике и частным компаниям со стороны государства, утверждая, что «помощь оказывается крайне медленно».

 
 
 
 
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