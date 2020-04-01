Прогноз: в середине апреля в Чехии будет около 8000 тыс. пациентов с коронавирусом

Согласно прогнозу экспертов в сфере здравоохранения, в середине апреля в Чехии будет зарегистрировано примерно 8000 пациентов с заболеванием COVID-19, а в конце апреля – 14200 случаев заражения. Численность людей пожилого возраста с выявленным диагнозом может увеличиться на примерно 40%. Результаты исследования в среду озвучил директор Института статистики и информации здравоохранения (ÚZIS) Ладислав Душек.

«Все из ныне учитываемых параметров могут существенно варьироваться, однако мы стремились в данной модели держаться золотой середины. По мере сбора новых данных представленный прогноз будет постепенно корректироваться»,— сообщил Душек. В процессе составления прогноза учитывается среднестатистическое число контактировавших с пациентом с подтвержденным диагнозом и заразившихся от него, как и другие факторы.

Наиболее оптимистичный сценарий, по мнению Душека, позволил бы ограничиться в середине апреля 5600 случаями заражения, зафиксированными с самого начала эпидемии в стране, а к концу месяца – 7200 случаями. В худшем случае количество пациентов с коронавирусной инфекцией к середине апреля достигнет 12300, а к концу апреля 30 тысяч человек.