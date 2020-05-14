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Прогноз: В 2030 оду в Чехии может быть 1,3 миллиона диабетиков

Антон Каймаков
14-05-2020
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По прогнозу специалистов, к началу третьего десятилетия текущего века в Чешской Республике может быть около 1,3 миллиона граждан, страдающих диабетом. В настоящее время упомянутым заболеванием страдает каждый десятый чешский гражданин. Свыше 90% таких этих пациентов столкнулись с диабетом второго типа, развитие которого связано с нездоровым образом жизни.

В 2030 году, согласно расчетам специалистов, лечение больных диабетов медицинской страховой системе моет обойтись в 69 миллиардов крон (2,5 миллиарда евро).

 
 
 
 
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