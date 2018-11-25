Прогноз: В 2019 году экономика Чехии достигнет 85% от уровня стран еврозоны

Антон Каймаков
25-11-2018
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Грядущий год, согласно ожиданиям Министерства финансов, будет ознаменован достижением чешской экономикой 85% от уровня стран еврозоны. Показатель прошлого года – 83%, а в текущем году предполагается покорение рубежа в 84%.

Растет в Чехии и ценовой уровень. В прошлом году, согласно данным Минфина, средние показатели Чехии находились на уровне 66% еврозоны, а в 2019 году ожидается достижение параметра около 71%. Увеличение цен, однако, как подчеркивает ведомство, не должно поставить под угрозу конкурентоспособность чешской экономики.

 
 
 
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