Прогноз погоды воскресенье, 8 сентября

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В воскресенье, 8 сентября, в Чехии ожидается облачная дождливая погода.
Температура ночью опустится до 7 – 11 °C, днем столбик термометра
поднимется до 15 -19 °C. Ветер северный до 4 м/с.
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Чехословацкий «Экстаз» Венецианского кинофестиваля
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