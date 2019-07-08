Прогноз погоды на вторник, 9 июля

Во вторник в Чехии ожидается облачная погода, местами с переменной облачностью и осадками.

Температура воздуха днем 17 — 21 °C, на юго-востоке до 23 °C, в горных районах прохладнее, около 12 °C. Умеренный ветер 3–7 м/с к вечеру ослабеет.