Прогноз погоды на вторник, 9 июля

Во вторник в Чехии ожидается облачная погода, местами с переменной облачностью и осадками.
Температура воздуха днем 17 — 21 °C, на юго-востоке до 23 °C, в горных районах прохладнее, около 12 °C. Умеренный ветер 3–7 м/с к вечеру ослабеет.
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