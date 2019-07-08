Прогноз погоды на вторник, 9 июля

Лорета Вашкова
08-07-2019
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Во вторник в Чехии ожидается облачная погода, местами с переменной облачностью и осадками.

Температура воздуха днем 17 — 21 °C, на юго-востоке до 23 °C, в горных районах прохладнее, около 12 °C. Умеренный ветер 3–7 м/с к вечеру ослабеет.

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