Прогноз погоды на вторник, 9 апреля

Эва Туречкова
08-04-2019
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Во вторник, 9 апреля в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, местами с повышенной облачностью. Температура ночью опустится до 4 – 8 °C, днем поднимется до 14 – 18 °C. Ветер северный от 2 до 6 м/с.

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