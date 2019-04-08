Прогноз погоды на вторник, 9 апреля

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Во вторник, 9 апреля в Чехии ожидается преимущественно ясная погода,
местами с повышенной облачностью. Температура ночью опустится до 4 – 8
°C, днем поднимется до 14 – 18 °C. Ветер северный от 2 до 6 м/с.
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