Прогноз погоды на вторник, 7 апреля

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Архив передач
Во вторник, 7 апреля, ожидается преимущественно ясная погода. Ночью от 3
до 7 градусов тепла, местами около нуля. Возможны заморозки на почве.
Днем от +17 °C до +21 °C. Слабый юго-восточный ветер 3–7 м/с.
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