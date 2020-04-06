Архив передач

Прогноз погоды на вторник, 7 апреля

Катерина Айзпурвит
06-04-2020
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Во вторник, 7 апреля, ожидается преимущественно ясная погода. Ночью от 3 до 7 градусов тепла, местами около нуля. Возможны заморозки на почве.

Днем от +17 °C до +21 °C. Слабый юго-восточный ветер 3–7 м/с.

 
 
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