Прогноз погоды на вторник, 7 апреля

Во вторник, 7 апреля, ожидается преимущественно ясная погода. Ночью от 3 до 7 градусов тепла, местами около нуля. Возможны заморозки на почве.

Днем от +17 °C до +21 °C. Слабый юго-восточный ветер 3–7 м/с.