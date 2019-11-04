Архив передач

Прогноз погоды на вторник, 5 ноября

Катерина Айзпурвит
04-11-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 5 ноября, ожидается пасмурная погода. Ночью температура воздуха составит от 6 °C до 8 °C. Днем столбик термометра поднимется до 10 °C.

Слабый юго-западный ветер 2–3 м/с.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
 
 
 
 