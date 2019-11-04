Прогноз погоды на вторник, 5 ноября

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Архив передач
Во вторник, 5 ноября, ожидается пасмурная погода. Ночью температура
воздуха составит от 6 °C до 8 °C. Днем столбик термометра поднимется до 10
°C.
Слабый юго-западный ветер 2–3 м/с.
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