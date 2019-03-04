Прогноз погоды на вторник, 5 марта

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Во вторник, 5 марта, в Чехии ожидается пасмурная погода, местами
возможен дождь. Температура днем поднимется до 6 – 10 градусов тепла, а
ночью опустится до 1 – 5 °C. Ветер западный от 5 до 10 м/с.
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