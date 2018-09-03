Прогноз погоды на вторник, 4 сентября

Катерина Айзпурвит
03-09-2018 oбновлено
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 4 сентября, в южной части страны синоптики обещают дождь, местами грозы. На севере – облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Утром туман. К вечеру возможно прояснение.

Ночью температура воздуха составит от 13 °C до 17 °C, днем от 22 °C до 26 °C, на юго-западе Чехии около 20 °C. Слабый северный и северо-восточный ветер 1–4 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 