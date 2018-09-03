Прогноз погоды на вторник, 4 сентября

Во вторник, 4 сентября, в южной части страны синоптики обещают дождь, местами грозы. На севере – облачная погода с прояснениями, местами кратковременные дожди. Утром туман. К вечеру возможно прояснение.

Ночью температура воздуха составит от 13 °C до 17 °C, днем от 22 °C до 26 °C, на юго-западе Чехии около 20 °C. Слабый северный и северо-восточный ветер 1–4 м/с.