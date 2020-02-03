Архив передач

Прогноз погоды на вторник, 4 февраля

Эва Туречкова
03-02-2020
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Во вторник, 4 февраля, в Чехии ожидается похолодание, местами возможен дождь. Температура днем поднимется до 3 - 7 °C, ночью столбик термометра опустится до 1 – 5 °C. Ветер северо-западный от 4 до 9 м/с, с порывами до 20 м/с.

 
 
 
 
 
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