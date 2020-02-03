Прогноз погоды на вторник, 4 февраля

Во вторник, 4 февраля, в Чехии ожидается похолодание, местами возможен дождь. Температура днем поднимется до 3 - 7 °C, ночью столбик термометра опустится до 1 – 5 °C. Ветер северо-западный от 4 до 9 м/с, с порывами до 20 м/с.