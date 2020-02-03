Прогноз погоды на вторник, 4 февраля

Архив передач
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Архив передач
Во вторник, 4 февраля, в Чехии ожидается похолодание, местами возможен
дождь. Температура днем поднимется до 3 - 7 °C, ночью столбик термометра
опустится до 1 – 5 °C. Ветер северо-западный от 4 до 9 м/с, с порывами до 20
м/с.
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