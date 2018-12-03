Прогноз погоды на вторник, 4 декабря

Эва Туречкова
03-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 4 декабря ожидается в Чехии потепление. Температура днем поднимется до 6 – 10 °C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 м/с.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 