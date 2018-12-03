Прогноз погоды на вторник, 4 декабря

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Во вторник, 4 декабря ожидается в Чехии потепление. Температура днем
поднимется до 6 – 10 °C. Ветер западный, северо-западный от 3 до 7 м/с.
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Дети эмигрантов – скитальцы между странами и языками
Гобеленам и коврам возвращают былую красу в Индржихове Градце
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MИД Чехии осудил действия РФ в инциденте в Азовском море