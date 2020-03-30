Прогноз погоды на вторник, 31 марта

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Архив передач
Во вторник, 31 марта, ожидается облачная погода, местами осадки в виде
снега. Ночью от -6 °C до -2 °C, местами до -9 °C. Днем от двух до шести
градусов тепла. Слабый северо-восточный ветер 1–4 м/с.
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