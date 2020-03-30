Архив передач

Прогноз погоды на вторник, 31 марта

Катерина Айзпурвит
30-03-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Во вторник, 31 марта, ожидается облачная погода, местами осадки в виде снега. Ночью от -6 °C до -2 °C, местами до -9 °C. Днем от двух до шести градусов тепла. Слабый северо-восточный ветер 1–4 м/с.

 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 