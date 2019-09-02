Прогноз погоды на вторник, 3 сентября

Во вторник, 3 сентября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода, на востоке страны возможен дождь. Температура ночью опустится до 9 – 13 °C, днем столбик термометра покажет 19 – 23 °C. Ветер северный от 1 до 4 м/с.