Прогноз погоды на вторник, 3 сентября

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Во вторник, 3 сентября, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода,
на востоке страны возможен дождь. Температура ночью опустится до 9 – 13
°C, днем столбик термометра покажет 19 – 23 °C. Ветер северный от 1 до 4 м/с.
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красная краска