Прогноз погоды на вторник, 3 марта

Во вторник, 3 марта, ожидается преимущественно пасмурная погода, местами дождь, в горных районах дождь со снегом. Днем температура воздуха составит от +4 °C до +8 °C, в Моравии и Силезии от +7 °C до +11 °C. Ночбю от -1 °C до +3 °C.

Слабый западный и северо-западный ветер 3–7 м/с, с порывами до 15 м/с.