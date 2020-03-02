Архив передач

Прогноз погоды на вторник, 3 марта

Катерина Айзпурвит
02-03-2020
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Во вторник, 3 марта, ожидается преимущественно пасмурная погода, местами дождь, в горных районах дождь со снегом. Днем температура воздуха составит от +4 °C до +8 °C, в Моравии и Силезии от +7 °C до +11 °C. Ночью от -1 °C до +3 °C.

Слабый западный и северо-западный ветер 3–7 м/с, с порывами до 15 м/с.

 
 
 
 
 
 
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