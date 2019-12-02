Прогноз погоды на вторник, 3 декабря

Во вторник, 3 декабря, синоптики обещают пасмурную погоду. Ночью от -2 °C до 0 °C, днем температура воздуха составит от +1 °C до + 4°C.
Слабый северо-западный и юго-западный ветер от 2 до 5 м/с.
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Информация российских СМИ не соответствует действительности: на месте монумента маршалу Коневу не собираются ставить памятник Власову
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