Прогноз погоды на вторник, 28 января

Во вторник, 28 января, ожидается пасмурная погода с прояснениями. В течение дня осадки в виде дождя и снега. Днем от +1 °C до +8 °C. Ночью от -4 °C до 0 °C. Слабый южный и юго-западный ветер 2–4 м/с.