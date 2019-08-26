Прогноз погоды на вторник, 27 августа

Во вторник, 27 августа, в Чехии ожидается переменная облачность, местами возможны дожди и грозы. Температура ночью опустится до 15 – 19 °C, днем столбик термометра покажет 27 – 31 °C. Ветер юго-восточный от 1 до 4 м/с.