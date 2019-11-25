Архив передач

Прогноз погоды на вторник, 26 ноября

Эва Туречкова
25-11-2019
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Во вторник, 26 ноября, в Чехии ожидается облачная погода. Температура ночью опустится до 5 °C, днем столбик термометра покажет максимально 8 °C. Ветер слабый, до 2 м/с.

 
 
 
 
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