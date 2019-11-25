Прогноз погоды на вторник, 26 ноября

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Архив передач
Во вторник, 26 ноября, в Чехии ожидается облачная погода. Температура
ночью опустится до 5 °C, днем столбик термометра покажет максимально 8
°C. Ветер слабый, до 2 м/с.
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