Прогноз погоды на вторник, 25 июня

Во вторник, 25 июня, ожидается жаркая солнечная погода. Ночью температура воздуха составит от 12 до 16 °C. Днем столбик термометра поднимется до 28–32 °C, на северо-западе Чехии до 34 °C. Слабый восточный и юго-восточный ветер 2–6 м/с.