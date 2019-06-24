Прогноз погоды на вторник, 25 июня

Во вторник, 25 июня, ожидается жаркая солнечная погода. Ночью температура воздуха составит от 12 до 16 °C. Днем столбик термометра поднимется до 28–32 °C, на северо-западе Чехии до 34 °C. Слабый восточный и юго-восточный ветер 2–6 м/с.
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