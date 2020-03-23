Прогноз погоды на вторник, 24 марта

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Архив передач
Во вторник, 24 марта, в Чехии ожидается преимущественно ясная погода.
Температура ночью опустится до -4 - -1 °C, днем термометр покажет
максимально +4°C. Ветер западный, от 3 до 5 м/с.
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